Шесть стран ЕС призвали урегулировать импорт из-за роста поставок с Украины

Делегация Польши (также от имени представителей Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии) на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству (структура Евросовета) подняла вопрос о влиянии роста экспорта продукции с Украины на восточноевропейские рынки. По оценке представителей упомянутых стран, стремительное наращивание импорта украинского продовольствия не отвечает интересам сельхозпроизводителей стран ЕС.

Как говорится в документе (.pdf), подготовленном к сегодняшнему заседанию, восточноевропейские страны активно поддерживают украинские продовольственные компании, в том числе в рамках программы «маршрутов солидарности». Она позволяет производителям с Украины в упрощенном порядке поставлять продукцию в третьи страны через государства Восточной Европы.

«Одним из последствий принятия мер по облегчению импорта продукции из Украины… стало значительное увеличение поставок украинской продукции на рынки ЕС, особенно на границе с Украиной»,— сообщает польская делегация. Многократный рост импорта украинской продукции спровоцировал рыночную аномалию, сокращающую спрос на товары восточноевропейских фермеров.

Уточняется, что в период с января по ноябрь 2022 года импорт украинской кукурузы в страны Восточной Европы вырос с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов. В частности, польские производители яблок оказались в особенно тяжелом положении, поскольку им трудно конкурировать с активно заполняющей рынок украинской продукцией, Россия и Белоруссия ввели в отношении их товаров эмбарго, а из-за последствий энергетического кризиса себестоимость производства значительно увеличилась.

В связи с этой ситуацией представители стран ЕС предлагают принять следующие меры:

компенсировать фермерам ущерб, спровоцированный влиянием событий на Украине на аграрный рынок ЕС;

пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС (в том числе в сфере комбинированных платежей);

сосредоточить «маршруты солидарности» исключительно на транзитных целях и не допустить попадания украинской продукции в страны ЕС;

создать склады для временного хранения импортируемого продовольствия;

пересмотреть меры поддержки для украинских производителей, чтобы они не препятствовала деятельности восточноевропейских фермеров.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников