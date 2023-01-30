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Коммерсантъ FM
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре

В украинском городе Днепр слышны звуки взрывов, сообщает издание Klymenko Time. Сообщается о взрывах в городе Каменском Днепропетровской области. В Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

14 января в Днепре ракета попала в многоэтажный дом. Был полностью разрушен подъезд этого дома. Погибли 45 человек, были ранены 79. В тот день ВС РФ наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В городах по всей России возникали стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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