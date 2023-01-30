МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) считают, что установленный странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) потолок цен на российскую нефть не повлияет негативно на экспорт сырой нефти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенный прогноз МВФ.

«Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном G7, объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их»,— следует из прогноза фонда.

На момент сдачи новости прогноз МВФ «World Economic Outlook» за январь был недоступен.

5 декабря заработало положение о пределе цен на российскую нефть, которую поставляют по морю. Он установлен на уровне $60 за баррель. 5 февраля будет установлен потолок цен на экспорт российских нефтепродуктов в третьи страны. Сейчас на Западе обсуждают, какой потолок цен ввести для такого экспорта.

Согласно данным Минфина РФ от 5 января, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года составляла $50,47 за баррель, что в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года. Средняя цена на нефть этой марки в январе—декабре 2022 года была $76,09 за баррель, за аналогичный период 2021 года — $69,0 за баррель.

Большая часть нефти, на которую распространяется эмбарго, перенаправляется в Китай и Индию. В Индии готовы нарастить закупку нефти из России по приемлемой цене.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нефть уходит в тень».

Мария Федотова