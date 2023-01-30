В Кремле сообщили о продолжении работы над посланием президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над посланием Владимира Путина Федеральному собранию не прекращалась. Он пообещал сообщить о сроках выступления с посланием «своевременно».

«Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается»,— ответил господин Песков «Интерфаксу» в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возобновлении работы над посланием.

Отвечая на вопрос, может ли выступление с посланием состояться до 24 февраля, он ответил: «По срокам оглашения послания своевременно проинформируем».

Ранее сегодня, 30 января, журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло в своем политическом блоге «Пояснительная записка» со ссылкой на источники сообщили, что работа над посланием Владимира Путина Федеральному собранию «вновь активизировалась». Один из источников журналистов допустил, что послание будет оглашено 24 февраля.

В 2022 году выступление президента с посланием Федеральному собранию не проводилось. Владимир Путин объяснял это «большой динамикой событий, из-за которой «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые необходимо донести в послании. По данным источников «Ъ», в администрации президента считают, что послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне военной операции на Украине.

Как отмечал ТАСС, выступление президента перед Федеральным собранием должно проводиться раз в году, а отсчет начинается от предыдущего послания. В 2021 году выступление с посланием состоялось 21 апреля. Таким образом, следующее такое выступление может состояться до апреля 2023 года.

Анастасия Ларина