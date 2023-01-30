В Казахстане объяснили отмену «визарана» необходимостью легализации иностранцев

С 27 января в Казахстане действуют новые правила пребывания в стране для ряда категорий иммигрантов (в том числе из России) — теперь они могут находиться в стране не более 90 дней в течение полугода, что делает невозможной практику «визарана» для обнуления срока пребывания. В МВД республики пояснили, что это необходимо для соблюдения иностранцами миграционного законодательства.

«Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили»,— рассказали в пресс-службе министерства (цитата по Inform Buro).

В МВД считают, что в статье 6 республиканского закона о миграции населения есть базовые основы для отмены «визарана», однако прежние правила закону не соответствовали.

В декабре 2022 года министерство отчиталось, что за год в страну въехали 5,6 млн иностранцев, в том числе 2,9 млн россиян. Из-за лояльной по отношению к гражданам России миграционной политики Казахстан стал одним из основных направлений для российских релокантов, покинувших Россию по политическим причинам.

Подробнее о новых правилах пребывания в Казахстане — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Андрей Сапожников