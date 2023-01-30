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Коммерсантъ FM
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Лавров счел забавной радость Нуланд из-за подрыва «Северных потоков»

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что признание госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в радости из-за подрыва газопроводов «Северных потоков» «забавное». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

«Правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала, как и многие сенаторы, и она лично, Госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание»,— сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

В сентябре прошлого года газопроводах на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» резко упало давление и произошли утечки газа. Пострадали три из четырех труб газопроводов, прокачка газа по ним остановлена. Россия и страны Запада назвали это диверсией. Страны Евросоюза и Россия ведут собственные расследования произошедшего. В МИД России заявляли, что Швеция не допускает российскую сторону к международному расследованию.

27 января на обсуждении Конгресса США конфликта России и Украины Виктория Нуланд заявила, что была рада подрыву «Северных потоков». «Я и, как я думаю, администрация была очень довольны узнать, что сейчас "Северный поток-2", как вы сказали, груда металла на дне моря»,— сказала госпожа Нуланд (трансляция велась на YouTube-канале The Independent).

О последствиях взрывов — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Олеся Павленко

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