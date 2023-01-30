Липецкий мобилизованный 12 дней жил в баре вне войсковой части и получил за это два года колонии-поселения

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного жителя Липецкой области Виталия Рязанова к двум годам колонии-поселения за самовольное оставление места службы (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Это следует из опубликованного решения суда.

Как установил суд, Виталий Рязанов был мобилизован военным комиссариатом Измалковского района Липецкой области 28 сентября 2022, а с 6 октября служил по контракту. Из приговора следует, что около 23:00 18 октября боец «с целью временно уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от выполнения своих служебных обязанностей, без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств» перелез через забор и отправился в гриль-бар «Славянка» в Коврове, где спустя 12 дней 30 октября его задержала военная полиция.

Виталий Рязанов полностью признал вину. По его показаниям, он 18 октября решил «отдохнуть от военной службы и продолжить употреблять спиртные напитки». Сначала он оказался в кафе неподалеку от войсковой части, затем перебрался в «Славянку», где и находился до 30 октября. В нем он и ночевал за столиком, следует из показаний сотрудников бара.

В то время, пока осужденный отсутствовал, его войсковая часть отправилась в Белгородскую область. «Незаконность своих действий он осознавал. Вместе с тем, цели вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел, а лишь хотел временно отдохнуть от военной службы», — отмечается в приговоре.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние Виталия Рязанова, отсутствие у него судимости, его состояние здоровья, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил, поэтому снизил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.

В январе родственники мобилизованных жителей Владимирской, Курской, Липецкой и Орловской областей записали видеообращение с жалобами на подготовку в учебном центре Владимирской области и на условиях службы в зоне спецоперации. К делу подключилась военная прокуратура. В воскресенье 29 января чиновники, военные и прокуроры встретились с мобилизованными липчанами для решения проблем.

Об инцидентах в граничащих с Украиной белгородских и курских войсковых частях читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Со всеми неосторожностями».

Александр Прытков

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