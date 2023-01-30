Власти Екатеринбурга объяснили УК, как начислять плату за электричество

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направил управляющим компаниям (УК) Екатеринбурга разъяснения, как начислять плату за электроэнергию по новым тарифам. По данным Е1.ru, УК должны сделать перерасчет, если ранее начислили плату по ноябрьским тарифам, которые были выше прошлогодних показателей на 35%, и которые отменила ФАС.

Сейчас размер рекомендуется определять на основании тарифов, утвержденных последним постановлением Региональной энергетической комиссии (РЭК). При этом рост цен в сравнении с прошлым годом не должен превышать 9,5%.

На данный момент одноставочный тариф на электроэнергию для квартир с газовыми плитами установлен на уровне 5,15 руб./кВт.ч., дневной тариф — 6,01 руб., ночной — 2,86 руб. Для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним единый (одноставочный) тариф составляет 3,61 руб./кВт.ч., дневной тариф — 4,21 руб., ночной — 2 руб.

Напомним, на единый тариф оплаты электроэнергии жителей Свердловской области переведут автоматически.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте