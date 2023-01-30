В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за метели

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье. В регионе действуют предупреждения о порывах ветра до 17 м/с, метели и гололедицы. Аналогичные меры объявлены почти во всех регионах Центрального федерального округа, за исключением Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил ТАСС, что перемены в погоде связаны со сменой циркуляции. «Облака будут низкими, мрачными. Характер погоды изменится»,— сказал он. Господин Вильфанд отметил, что видимость в Москве будет «не очень хорошая».

Желтый уровень погодной опасности также объявлен во многих регионах Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного федеральных округов. На Камчатке и Чукотке действует оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и метели.

Леонид Уварчев