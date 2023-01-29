Попавшая под санкции Киева Raiffeisen Leasing Russland не имеет активов на Украине

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заявил, что у его «дочки» Raiffeisen Leasing Russland нет активов на Украине. Комментарий поступил после введения санкций со стороны Киева, под которые в общем попали 182 юридических и 3 физлица.

Согласно заявлению RBI, которое приводит Der Standard, эти санкции могут «повлиять на клиентов, если они поедут на Украину с лизинговыми товарами». Также в RBI сообщили, что после 24 февраля в России его представительством новых лизинговых сделок не заключалось.

RBI представлен в России АО «Райффайзен Банк». 17 января в RBI сообщили, что группа ни самостоятельно, ни через дочерние структуры не ведет никакой хозяйственной деятельности в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова