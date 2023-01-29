Старовойт сообщил о ранении электрика, восстанавливавшего электроснабжение после другого обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под минометный обстрел попала ремонтная бригада, которая восстанавливала электроснабжение в селе Волфино. Село осталось без электричества после сегодняшнего обстрела поселка Краснооктябрьский. Ранение получил один из ремонтников.

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, легкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Также сегодня под обстрел попало село Долгое в Белгородской области. Никто не пострадал. Повреждения получил один частный дом.

Подробнее о том, что происходит на 340-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина