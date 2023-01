Игрок 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Рафаэль Надаль RG RG RG RG, WIM АО RG, WIM, US RG RG RG, USO RG — -- RG, US RG RG, US RG — АО, RG —

Новак Джокович — -- — АО — -- АО, WIM, USO АО АО WIM AO, WIM, USO АО, RG — WIM, USO АО, WIM АО АО, RG, WIM WIM АО

АО — Australian Open

RG — Roland Garros

WIM — Wimbledon

USO — US Open