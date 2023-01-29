Саратовскому бизнесмену Джуликяну дали три года по делу о поставках нефти за границу

Энгельсский районный суд признал местного предпринимателя Армена Джуликяна в мошенничестве и легализации средств, полученных нелегальным путем. Инстанция признала, что он заключил договор на транзит нефти и не исполнил его. Бизнесмен вину не признал. Ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.

Суд признал, что в марте 2015 года Армен Джуликян, директор ООО НБА, которое занималось транзитом нефтепродуктов, через подконтрольное ему ООО «Алмаз», «злоупотребляя доверием», заключил с директором последнего договор поставки нефти за границу. При этом, как считает следствие, НБА перечислило «Алмазу» 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.

Средства поступили на расчетные счета ООО «Алмаз» в качестве оплаты за поставку нефти, зачислены на счета 14 организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях. На счет ООО НБА поступило более 9,7 млн руб. Средства были легализованы путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной Армену Джуликяну организациями. Также Армен Джуликян, согласно судебному решению, незаконно завладел участком в Энгельсе и передал его третьим лицам, причинив ущерб бюджету района на сумму более 7,5 млн руб.

Сергей Петунин, Саратов