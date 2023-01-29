В посольстве сообщили об отсутствии пострадавших среди россиян при атаке дронов в Иране

Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщила пресс-служба посольства РФ в Иране. Так посольство прокомментировало сообщения Минобороны Ирана о том, что страна подверглась атаке беспилотников.

Как сообщило Минобороны, три беспилотника вторглись в воздушное пространство Ирана. Одно БПЛА сбила система противовоздушной обороны, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались». В ведомстве утверждают, что атака не привела к жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше мастерской.

Заявление военных последовало после того, как в СМИ распространили видео взрыва на одном из объектов Минобороны в Исфахане — городе в центральном Иране. Кроме того, взрыв 28 января произошел также на северо-западе Ирана — на предприятии по производству масла в городе Азаршахр в провинции Восточный Азербайджан. Регион находится недалеко от провинции Западный Азербайджан, где произошло землетрясение магнитудой 5,9. Три человека погибли, не меньше 664 пострадали.

Эрдни Кагалтынов