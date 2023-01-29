Количество пострадавших из-за землетрясения в Иране выросло до 664 человек

Из-за землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 664 человека. Еще два человека погибли. Об этом сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, его слова приводит агентство IRNA.

В больницы были госпитализированы 64 человека, дополнил господин Мотамедян. По оценкам властей, из-за землетрясения разрушены от 20% до 50% строений в двух городах и более чем 70 селах. Также в 30 селах было отключено электричество, но его подачу уже возобновили.

28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 23 км от города Хой на глубине 43 км. В Хойе проживают 175 тыс. человек. Ранее сообщалось о 580 пострадавших и двух погибших.

Олеся Павленко