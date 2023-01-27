Лучшим фильмом по версии «Золотого орла» стал «Чемпион мира»

Фильм «Чемпион мира» получил главный приз российской Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Награду в номинации «Лучший режиссер» получил Алексей Сидоров, снявший картину. Лучшим актером признан Иван Янковский, сыгравший в фильме Анатолия Карпова. Обладательницей «Золотого орла» в номинации «Лучшая актриса» стала Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме «Здоровый человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сидоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Сидоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По результатам награждения «Чемпион мира» стал лидером по числу наград «Золотого орла». Снявший картину Михаил Милашин получил награду в категории «Лучшая операторская работа», а Артем Васильев победил в номинации «Лучшая музыка к фильму».

«Чемпион мира» — историческая драма о шахматном поединке между советским действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот статус Виктором Корчным. Матч проходил на протяжении нескольких месяцев — с 18 июля по 18 октября 1978 года.

Лучшей актрисой онлайн-сериала признана Анна Михалкова за роль в проекте «Алиса не может ждать», а лучшим актером — Никита Ефремов, снявшийся в «Нулевом пациенте». В номинации «Лучшая роль на телевидении» одержала победу Юлия Хлынина («Елизавета»). Награда за лучшую мужскую роль на телевидении присуждена Евгению Стычкину («Алиби»).

Награду в номинации «Лучший сценарий» получил Петр Тодоровский за фильм «Здоровый человек». Картина «Сердце пармы» также получила несколько наград: за лучшую мужскую роль второго плана (Евгений Миронов), лучшую работу художника-постановщика (Павел Новиков, Владимир Трапезников), лучшую работу художника по костюмам (Екатерина Дыминская). Лучшей актрисой второго плана признана Дарья Балабанова за съемки в фильме «Здоровый человек».

Лусине Баласян