МИД Швейцарии сообщил об отсутствии правовой базы для конфискации российских активов

Статс-секретарь МИД Швейцарии Ливия Лей заявила, что страна не обладает правовой базой для конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине. По ее словам, Швейцария продолжает дискуссии по этому вопросу, в том числе со странами G7, однако решение пока не найдено.

«На настоящий момент нет юридической базы, которая позволила бы сделать это»,— сказала Ливия Лей в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, Швейцария заблокировала российские активы на сумму около $8,1 млн и 15 объектов недвижимости. Власти Швейцарии неоднократно заявляли, что передача этих активов Украине — нарушение права собственности.

Инициативу об использовании заблокированных российских средств на восстановление Украины также обсуждают на уровне Еврокомиссии. Согласно действующему законодательству, Евросоюз может только замораживать активы, однако у него нет полномочий на их конфискацию.

21 октября Евросовет поручил Еврокомиссии (ЕК) разработать механизм передачи подсанкционных активов для реконструкции и восстановления Украины. 26 января стало известно, что в ЕК нашли возможность законно использовать десятую часть замороженных активов российского Центробанка — €33,8 млрд.

Лусине Баласян