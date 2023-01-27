Песков рассказал о процедуре помилования заключенных, участвующих в спецоперации

Пресс-секретарь России президента Дмитрий Песков прокомментировал законность помилования заключенных—участников спецоперации. Он отметил, что такие указы имеют гриф секретности, однако полностью законны.

«Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что есть указы открытые, есть с разной степенью секретности. Однако я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

5 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о снятии судимости с первой группы вступивших в ЧВК заключенных. Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева утверждала, что заключенные были освобождены секретными указами еще до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, первая группа освобожденных получила соответствующие документы 5 июля. Для участия в боевых действиях на Украине их вывезли в «этот же день или на следующий».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева