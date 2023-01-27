Вице-премьер Удмуртии: республика готова к приходу «кракена»

В Удмуртии пока не зарегистрированы случаи заражения новой разновидностью коронавируса кракен. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

«"Кракен" является разновидностью "омикрона", ничего нового в нем нет, помимо того, что он повышено контагиозен, то есть быстрее передается от человека к человеку. Особой опасности в "кракене" нет, мы успешно научились справляться с "омикроном". Он переносится в основном как ОРВИ, даже не как грипп, поэтому по-прежнему необходимо соблюдение правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты в общественных местах. Все наши медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, в достаточном количестве в каждой медорганизации есть вакцины, в том числе назальная. Мы спокойно относимся к приходу "кракена"»,— отметила вице-премьер.

Она напомнила, что когда в регион пришел «омикрон», особого всплеска заболеваемости отмечено не было, и сейчас цифры говорят о том, что «не будет ничего сверхъестественного с "кракеном"».

Ссылаясь на мнения экспертов в сфере здравоохранения, она добавила, что коронавирус стал сезонным заболеванием, к которому нужно готовиться и проходить вакцинацию.

ПЦР-тесты не определяют штаммы коронавируса, но 10 тестов с положительным результатом отправляют в лабораторию в Саратове. В настоящее время, по этим данным, в республике распространен именно «омикрон», «кракен» пока не был выявлен, рассказала вице-премьер

«Но я вас уверяю, что разницы вы не почувствуете»,— добавила госпожа Пинчук.

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