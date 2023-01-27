В Тольятти назначили новых главврачей в двух больницах

Главврачом Тольяттинской городской клинической больницы №1 назначен Андрей Игуменов, в Тольяттинской городской поликлинике №2 этот пост занял Владимир Ермолаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Ренц.

Андрей Игуменов окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, более 30-ти лет работает в системе здравоохранения. Владимир Ермолаев окончил Самарский государственный медицинский университет, стаж его работы составляет более 20-ти лет.

В декабре минувшего года в Тольятти задержали главного врача городской клинической больницы №1 Максима Замулина. У правоохранителей возникли вопросы к начислению премий в медучреждении.

Ани Айвазян