В Петербурге задержали сотрудницу жилищного комитета Адмиралтейского района за взятки

Начальницу одного из секторов СПбГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» задержали как подозреваемую по уголовному делу о получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «в», ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Задержать женщину 1964 года рождения помогали сотрудники регионального управления МВД. По версии следствия, с января 2020 года по март 2022-го подозреваемая получала взятки от граждан, занимающихся коммерческой деятельностью в Адмиралтейском районе. Взамен она предоставляла им доступ в принадлежащие городу нежилые помещения, вверенные ей для обеспечения их содержания. Всего на счет фигурантки поступило порядка 350 тыс. руб.

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