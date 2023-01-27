Андрей Клишас назвал провальной попытку Запада легализовать отнятые российские активы

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что юридических оснований для ареста замороженных российских активов нет. Так он прокомментировал ранее инициированный Еврокомиссией (ЕК) механизм по передаче замороженных активов Центробанка РФ для восстановления Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины»,— написал господин Клишас в Telegram-канале и добавил, что «операция по легализации украденного позорно провалена».

В конце ноября прошлого года глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян для компенсации ущерба на Украине. В Евросоюзе (ЕС) допускали конфискацию замороженных активов, но говорили, что для этого необходимы соответствующие законодательные механизмы.

Первой страной, которая анонсировала разработку такого механизма, стала Эстония. К концу января ЕС готовит общеблоковое соглашение, в котором уточнят, как будут распоряжаться замороженными резервами Центробанка РФ.

Милена Костерева