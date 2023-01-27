Чистая прибыль LVMH в 2022 году выросла на 17%

По итогам 2022 года чистая прибыль французской Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличилась на 17%, до €14,084 млрд. В пресс-релизе компании говорится, что прошлый год стал рекордным для многих ее подразделений.

Согласно отчетности, выручка LVMH выросла на 23%, до €79,184 млрд. Чистый финансовый долг компании снизился на 4%, до €9,201 млрд. Наибольшая часть выручки пришлась на моду и кожаные изделия. Также был отмечен рост бизнеса в Европе, Японии и США. За четвертый квартал 2022 года выручка LVMH выросла на 13%, до €22,699 млрд.

В марте 2022 года LVMH объявила о временном закрытии 124 магазинов в России. В ноябре Минпромторг РФ включил бренды Hennessy и Moet, входящие в группу LVMH, в список товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта. Вчера 26 января, Moet Hennessy сменила руководство своей «дочки» в России.

Лаура Кеффер