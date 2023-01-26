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Сообщение и наказание

За что работникам Morgan Stanley выписали штрафы

Американский банк Morgan Stanley оштрафовал сотрудников за деловые переписки в популярных мессенджерах. В некоторых случаях размер наказания превысил $1 млн, поскольку он рассчитывался индивидуально с учетом количества сообщений и должности работника, сообщают источники Financial Times. Многие финансовые структуры запрещают использовать в рабочих целях WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) и Signal. Там есть функция автоматического удаления информации через определенный промежуток времени. А американский регулятор требует от банков хранить сообщения сотрудников надлежащим образом.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Из-за этого банку Morgan Stanley еще в прошлом году пришлось заплатить штраф в $200 млн за использование работниками запрещенных мессенджеров. Как отмечает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский, эти требования введены для борьбы с инсайдерской торговлей: «Общая атмосфера и в политике, и в финансах нездоровая. Вспомним истории, где сначала у Трампа нашли секретные документы, потом у Байдена, и пошло-поехало.

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ФБР в связи с геополитическими войнами, участившимися взломами устанавливает новые стандарты. WhatsApp — народный мессенджер. Когда один сотрудник банка общается с коллегой или даже работником другой кредитной организации, обсуждая цену какого-нибудь IPO, фактически это нарушение комплаенса. Это серьезно карается, поскольку привязано к сделке, которая ожидается и пока является непубличной.

Как правило, здесь даже адвокаты ничем не могут помочь. Вообще, работники подписывают специальные договоры о нераспространении конфиденциальной информации. Судя по тому, как увольняли народ из Goldman Sachs, уже никто не хочет идти работать в инвестбанки, поскольку требования сильно возросли. И это требования не банков, а спецслужб, и они вынуждены подчиняться».

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Прошлым летом СМИ сообщали, что один из крупнейших российских банков «Сбер» также просил своих сотрудников удалить с рабочих компьютеров мессенджеры Telegram и WhatsApp. Вместо этого они должны были использовать корпоративную программу «СберЧат» для общения внутри компании. В самом банке причины этого требования не комментировали.

Тем не менее, специальные правила ведения деловой переписки есть во всех российских организациях, которые связаны с финансами, говорит зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь. Но за несоблюдение этих требований сотрудников, как правило, просто увольняют, отмечает она: «Мне неизвестно, чтобы регулятор запрещал переписку в WhatsApp.

В то же время все сотрудники банка знают и регулярно знакомятся с регламентом работы с конфиденциальной информацией.

Кроме того, они понимают, что такое информация, содержащая банковскую тайну, что такое персональные данные. Каждый работник знает, что передача таких сведений по открытым источникам абсолютна недопустима. В том числе для этого используются разные сети. То есть сеть для работы с данными одна, для выхода в интернет — другая. Они не пересекаются.

Самое главное в этой ситуации — человеческий фактор. Когда люди предупреждены, четко знают и выполняют инструкцию, утечки информации быть не должно. Трудовой договор предполагает, что сотрудник ознакомлен с правилами использования сведений, распространения переписки и так далее. Мы не прописываем конкретные мессенджеры, которые запрещены. Но здесь суть не в названии, а в содержании информации, которая передается».

На прошлой неделе Роскомнадзор признал мессенджер Telegram иностранным. Это означает, что с 1 марта банкам запретят использовать приложение для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». При этом несколько российских финансовых структур, среди которых ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк, планировали развивать онлайн-банкинг именно в Telegram. Это связано с тем, что из-за санкций они не могут официально размещать свои приложения в магазинах App Store и Google Play.

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Владислав Викторов

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