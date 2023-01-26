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Енисейское пароходство направило на охрану труда 135 млн рублей

135,7 млн рублей затратило Енисейское речное пароходство в 2022 году на мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной безопасности – на 33% больше, чем в 2021-м. Из них 50,4 млн направлено на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты, 13,8 – на ремонт санитарно-бытовых помещений, 3,7 млн – на противоэпидемические мероприятия.

На предприятии переработали инструкции по охране труда и программы обучения работников в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, введенными в действие в марте и сентябре 2022 года, провели обучение и проверку знаний персонала по новым правилам. Также в компании внедряли изменения Стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда, проводимые «Норникелем». Их цель – отсутствие смертельных несчастных случаев, снижение травматизма, минимизация рисков, связанных с производственным процессом.

Так, на предприятии появился тренер по культуре безопасности, который обучает сотрудников пароходства динамической оценке рисков. Метод позволяет делать работу безопасной даже в ситуации, когда нет готовых правил и рекомендаций или когда непонятно, что именно нужно предпринять, развивает навыки предвидения и предупреждения возникновения аварий и инцидентов – как на производстве, так и в быту.

Помимо этого, в подразделениях пароходства выполнялись мероприятия по улучшению условий труда, в том числе ремонт санитарно-бытовых помещений.

«Безопасность и здоровье работников – наш стратегический приоритет. Результатом постоянной и целенаправленной работы в области охраны труда стало отсутствие случаев травматизма в пароходстве в 2022 году. В 2023 году мы будем продолжать работу, направленную на исключение травматизма, снижение профессиональных заболеваний, улучшение условий труда», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Всего в Енисейском пароходстве трудится более 2000 речников. По итогам 2021 года компания победила в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда, завоевав первое место в номинации «Транспорт».

АО «ЕРП»

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