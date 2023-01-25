Зеленский назвал поставки США танков Abrams шагом к победе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение отправить украинским вооруженным силам 31 танк Abrams. Он назвал это «важным шагом к победе» Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«Спасибо Джо Байдену за очередное мощное решение предоставить Украине Abrams. Благодарен американцам за поддержку руководства! Это важный шаг на пути к победе. Сегодня свободный мир как никогда объединен общей целью — освобождением Украины. Мы движемся вперед»,— написал Владимир Зеленский в Twitter.

31 танк M1 Abrams — эквивалент одного украинского танкового батальона. Джо Байден объявил об отправке 31 танка Abrams на Украину сегодня, 25 января. Также сегодня Германия анонсировала поставки Украине 14 танков Leopard 2 A6.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина