Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине

Швейцария в рамках исполнения девятого пакета санкций Евросоюза против России разрешила в некоторых случаях использовать произведенное в стране оборудование для разминирования на Украине. Об этом сообщает федеральный совет Швейцарии (национальное правительство).

«Теперь Швейцария может в отдельных случаях предоставлять освобождение от эмбарго на поставку оборудования для разминирования в Украине. Когда лицензия предоставляется, гарантируется, что материал используется на законных основаниях и по назначению»,— говорится в сообщении правительства.

18 января президент Швейцарии Ален Берсе пообещал сохранять нейтральный статус в российско-украинском конфликте и не допускать реэкспорт швейцарского вооружения Киеву. При этом Швейцария присоединяется ко всем пакетам санкций ЕС в отношении России.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова