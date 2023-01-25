В Минпромторге заявили о достаточном числе терминалов в случае ухода из России Ingenico

В России достаточно поставщиков терминалов для безналичной оплаты, заверили в Минпромторге. Так в ведомстве прокомментировали материал РБК, в котором со ссылкой на источники сообщалось о скором уходе крупнейшего поставщика терминалов Ingenico с российского рынка. В Минпроторге заявили, что «причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено».

«На российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Это, например, компании ООО "Инпас Компани", ООО "Атол", АО "Штриз-М". Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой»,— говорится в Telegram-канале Минпромторга.

Источники РБК сообщили, что французский производитель терминалов Ingenico может уйти из России в марте 2023 года. Эксперты оценивают количество техники компании на российском рынке в 50%. Терминалы Ingenico занимают основную долю в инфраструктуре ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка. По данным опрошенных РБК экспертов, в случае ухода компании у банков могут возникнуть серьезные проблемы с обслуживанием терминалов, которые будут работать «до первой поломки».

Анастасия Ларина