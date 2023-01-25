Байден сегодня выступит с заявлением о военной помощи Украине

Президент США Джо Байден выступит с заявлением о предоставлении помощи Украине. Обращение президента запланировано на 12:00 по местному времени (20:00 мск), сообщили в Белом доме.

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Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Накануне, 24 января, агентство Reuters писало, что в ходе выступления Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву. По информации ABC, Вашингтон планирует поставить Украине от 30 до 50 танков Abrams, но на их передачу может уйти больше года. Однако официального подтверждения поставок украинской армии не было.

Сегодня, 25 января, о согласии передать Украине 14 танков Leopard 2 заявили в правительстве Германии. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков украинским вооруженным силам. Ранее СМИ писали, что условием канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ВСУ немецкие танки была аналогичная поставка США танков Abrams.

О передаче танков Киеву — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Милена Костерева