ВЭБ.РФ планирует в ближайшие две недели создать первый фонд акционерного капитала

Сегодня, 25 января, на заседании инвестиционного комитета Минэкономики принято решение одобрить создание первого фонда акционерного капитала, сообщил по итогам выступления на пленарном заседании Совета Федерации председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По его словам, такой фонд может быть создан «в ближайшее две недели». Напомним, согласно поручению президента, через фонды акционерного капитала, которые будут формироваться за счет вложений госкорпорации и коммерческих банков, может финансироваться до 10% стоимости инвестпроектов «Фабрики проектного финансирования» — в свою очередь, ВЭБ гарантирует минимальную доходность по вложениям банков. Как отметил Игорь Шувалов, фонды акционерного капитала нужны для того, чтобы инициаторы проектов за счет аккумулированных там средств могли «заместить» недостаток капитала.

Сам механизм разрабатывается в рамках оптимизации работы «Фабрики проектного финансирования». Ранее уже были временно снижены требования по минимальной доле собственных средств инвесторов в проектах «фабрики» — в 2023–2024 годах она составит 15% вместо 20%, также к финансированию допущены проекты действующих компаний, а не только специально созданных (см. «Ъ» от 15 ноября). Такое послабление при возможности еще большего снижения участия инвестора за счет инструмента фонда, полагает Игорь Шувалов, позволит запустить больше проектов.

Одновременно с этим, сообщил на заседании Совфеда Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ совместно с правительством прорабатывает нормативную базу для финансирования рискованных высокотехнологических проектов — сейчас у госкорпорации такой возможности нет. Предложенный пока вариант — формирование портфеля проектов, где риски будут делиться между ВЭБ.РФ и банками пополам, а оценка успешности будет производиться по портфелю в целом, а не по отдельным проектам.