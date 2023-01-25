Посол увидел в поставках Leopard отказ Германии от исторической ответственности перед Россией

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал решение ФРГ начать поставки танков Leopard 2 на Украину отказом от исторической ответственности перед Россией за преступления в годы Великой Отечественной войны.

«Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев», — заявил господин Нечаев в комментарии, опубликованном на сайте посольства.

По его словам, решение о поставках «разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем».

Правительство Германии объявило о поставках 14 танков Leopard 2 A6 вооруженным силам Украины днем 25 января. Также было одобрено решение о реэкспорте этих машин ВСУ из других стран. В официальном комментарии немецкого правительства говорится, что их цель с союзниками Украины — быстро сформировать два танковых батальона. Речь идет о примерно 60 танках.

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Мария Федотова