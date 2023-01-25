WP: в США рассматривают планы по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена приступила к планированию «послевоенного баланса», который обеспечит Киеву защиту от возможного наступления России в будущем. Об этом пишет The Washington Post по итогу интервью госсекретаря США Энтони Блинкена и беседы с неназванными чиновниками.

Как сообщает WP, Энтони Блинкен подчеркнул, что Джо Байден стремится избежать прямого столкновения США с Россией, несмотря на поставки вооружения и техники Украине. «Байден всегда подчеркивал, что одно из его требований по Украине — избежать третьей мировой войны»,— cказал Энтони Блинкен.

Вместе с тем господин Блинкен отметил, что США намерены разработать условия справедливого и прочного мира, который обеспечит территориальную целостность Украине и защиту от возможного нападения. WP пишет, что США в том числе рассматривает варианты сдерживания России, чтобы избежать повторного военного конфликта.

Некоторые официальные лица США, отмечает газета, cчитают, что для гарантии безопасности Украине необходимы инструменты, которые позволят ей защищать себя в случае угрозы. Соответственно, стратегия сдерживания Белого дома основывается не на договорных обязательствах, пишет WP. Речь идет в том числе о поставках средств противовоздушной обороны, членстве в Евросоюзе и выстраивании сильной экономики Украины. Чиновники подчеркнули, что осуществляемые на сегодняшний день поставки Украине со стороны США служат, в частности, для этих целей.

Энтони Блинкен заверил, что Белый дом будет ориентироваться на желания Украины в вопросе урегулирования конфликта. Однако в администрации президента сомневаются, что в ходе военной операции ВСУ удастся взять Крым. Многие чиновники назвали это невозможным вариантом событий.

24 января в статье, опубликованной в Politico, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Киев нуждается в справедливом и прочном мире, который предотвратит любые возможные угрозы со стороны России. По его словам, в рамках мирных переговорах украинская сторона настаивает на возвращении территориальной целостности Украины.

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Лусине Баласян