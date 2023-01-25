Euractiv: ЕК может пересмотреть либерализацию торговли с Украиной из-за жалоб фермеров ЕС

Еврокомиссия (ЕК) обдумывает возможность пересмотра режима либерализации торговли с Украиной из-за жалоб ряда стран Евросоюза (ЕС) на то, что договоренность ставит фермеров ЕС в невыгодное положение, сообщает портал Euractiv. В частности, в сентябре румынские производители зерна предупредили, что приток украинского зерна приближает их к банкротству, и недавно аналогичные жалобы поступили из соседних стран, в том числе из Польши.

Временный режим либерализации торговли ЕC с Украиной был утвержден в 2022 году, его действие рассчитано до июня 2023 года. В рамках договоренности были введены нулевые таможенные ставки на ряд товаров из Украины, приостановлено действие всех тарифных квот, также отменены антидемпинговые пошлины с продукции, поступающей из Украины.

По данным источника Euractiv, делегации из Польши, Венгрии и Румынии призвали устранить «негативное воздействие украинского импорта» на соседние страны, а некоторые из них требовали компенсации. Они также поддержали идею пересмотра таможенного соглашения на некоторые виды зерновых, ввозимых из Украины. Как утверждает портал, в ЕК признали, что соглашение с Украиной стало «проблемой для фермеров». Его планируется обсудить на саммите ЕС—Украина, который состоится 3 февраля.

В июле 2022 года Украина также заключила сделку по вывозу зерна с Россией, соглашения достигли при участии Турции и ООН. Сделка предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. По состоянию на 19 января из портов Украины в рамках сделки вышло более 18 млн тонн зерна и другого продовольствия. Украинские власти заявили о необходимости распространить сделку на сталь.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Лаура Кеффер