На Украине заявили о необходимости включить сталь в зерновую сделку

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти страны будут добиваться включения стали в зерновую сделку. Об этом она заявила в беседе с журналистами агентства Bloomberg.

«Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты»,— сказала она.— Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали».

Сделка, регулирующая экспорт зерна из украинских портов, была заключена в Турции и действовала до 19 ноября. 17 ноября срок действия был продлен на 120 дней.

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Мария Федотова