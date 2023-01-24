NYT: Пентагон за два года планирует увеличить на 500% производство артиллерийских снарядов

Пентагон намерен в течение двух лет нарастить производство артиллерийских снарядов на 500%, увеличив производство обычных боеприпасов до рекордного со времен Корейской войны уровня. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, для наращивания производства боеприпасов в США увеличат количество заводов и начнут привлекать новых производителей, что станет частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет».

До начала военной операции России на Украине американский оборонно-промышленный комплекс производил 14 400 неуправляемых снарядов в месяц, чего хватало для обеспечения армии США. Однако после решения Вашингтона поставлять Киеву гаубицы и снаряды производство артиллерийских боеприпасов было увеличено в сентябре в три раза, а в январе — еще в два раза. В итоге поставщики смогли производить ежемесячно более 90 тыс. артиллерийских снарядов.

Как уточняет NYT, для модернизации государственных предприятий по производству боеприпасов Минобороны США будет выделять ежегодно около $1 млрд в течение следующих 15 лет. По подсчетам издания, только с августа 2022 года Конгресс США направил на эти цели $1,9 млрд.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».