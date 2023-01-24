Сальдо: в бюджете Херсонской области учтена правобережная часть региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что расходы и доходы правобережной части региона учтены в бюджете на первый квартал 2023 года. По его словам, это связано с тем, что власти рассчитывают на скорое возвращение правого берега Днепра под российский контроль. Российские войска покинули правобережную часть Херсонской области в ноябре прошлого года.

«Учитывается, потому что мы все-таки считаем, что в обозримом будущем Херсон будет освобожден от временной оккупации. И то, что сейчас происходит в Херсоне, еще раз подчеркивает, что, когда была наша российская власть, для них (жителей правобережья Днепра.— "Ъ") было лучше, 100%»,— сказал Владимир Сальдо (цитата по ТАСС).

30 сентября Херсонская область была включена в состав России вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, а так же Запорожской областью. В октябре Россия начала эвакуировать жителей Херсона вглубь своей территории. 9 ноября Минобороны РФ решило вывести российские войска с правого берега Днепра.

В декабре Владимир Сальдо сообщил, что бюджет Херсонской области на август—декабрь был освоен только наполовину из-за срочной эвакуации жителей. По его словам, Херсон покинули свыше 115 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева