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Коммерсантъ FM
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Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Оскар». Награждение пройдет по 23-м номинациям, среди них:

Лучший фильм:

  • «На Западном фронте без перемен»;
  • «Аватар: путь воды»;
  • «Банши Инишерина»;
  • «Элвис»;
  • «Все везде и сразу»;
  • «Фабельманы»;
  • «Тар»;
  • «Топ Ган 2: Мэверик»;
  • «Треугольник печали»;
  • «Женские сплетни».

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • «Все, что дышит»;
  • «Вся красота и кровопролитие»;
  • «Вулкан любви»;
  • «Дом из щепок»;
  • «Навальный».

Лучший режиссер:

  • Тодд Филд, «Тар»;
  • Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»;
  • Мартин МакДона, «Банши Инишерина»;
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»;
  • Стивен Спилберг, «Фабельманы».

Лучшая женская роль:

  • Кейт Бланшетт, «Тар»;
  • Ана де Армас, «Блондинка»;
  • Андреа Райзборо, «Ради Лесли»;
  • Мишель Уильямс, «Фабельманы»;
  • Мишель Йео, «Все везде и сразу».

Лучшая мужская роль:

  • Остин Батлер, «Элвис»;
  • Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»;
  • Брендан Фрейзер, «Кит»;
  • Пол Мескал, «Солнце мое»;
  • Билл Найи, «Жить».

95-я церемония награждения пройдет 12 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

О лауреатах «Оскара» в 2022 году — в материале «Ъ» «Размазанному верить».

Андрей Сапожников

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