Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Оскар». Награждение пройдет по 23-м номинациям, среди них:

Лучший фильм:

«На Западном фронте без перемен»;

«Аватар: путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«Все везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Топ Ган 2: Мэверик»;

«Треугольник печали»;

«Женские сплетни».

Лучший документальный полнометражный фильм:

«Все, что дышит»;

«Вся красота и кровопролитие»;

«Вулкан любви»;

«Дом из щепок»;

«Навальный».

Лучший режиссер:

Тодд Филд, «Тар»;

Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»;

Мартин МакДона, «Банши Инишерина»;

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»;

Стивен Спилберг, «Фабельманы».

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт, «Тар»;

Ана де Армас, «Блондинка»;

Андреа Райзборо, «Ради Лесли»;

Мишель Уильямс, «Фабельманы»;

Мишель Йео, «Все везде и сразу».

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер, «Элвис»;

Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»;

Брендан Фрейзер, «Кит»;

Пол Мескал, «Солнце мое»;

Билл Найи, «Жить».

95-я церемония награждения пройдет 12 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

О лауреатах «Оскара» в 2022 году — в материале «Ъ» «Размазанному верить».

Андрей Сапожников