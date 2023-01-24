Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Оскар». Награждение пройдет по 23-м номинациям, среди них:
Лучший фильм:
- «На Западном фронте без перемен»;
- «Аватар: путь воды»;
- «Банши Инишерина»;
- «Элвис»;
- «Все везде и сразу»;
- «Фабельманы»;
- «Тар»;
- «Топ Ган 2: Мэверик»;
- «Треугольник печали»;
- «Женские сплетни».
Лучший документальный полнометражный фильм:
- «Все, что дышит»;
- «Вся красота и кровопролитие»;
- «Вулкан любви»;
- «Дом из щепок»;
- «Навальный».
Лучший режиссер:
- Тодд Филд, «Тар»;
- Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»;
- Мартин МакДона, «Банши Инишерина»;
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»;
- Стивен Спилберг, «Фабельманы».
Лучшая женская роль:
- Кейт Бланшетт, «Тар»;
- Ана де Армас, «Блондинка»;
- Андреа Райзборо, «Ради Лесли»;
- Мишель Уильямс, «Фабельманы»;
- Мишель Йео, «Все везде и сразу».
Лучшая мужская роль:
- Остин Батлер, «Элвис»;
- Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»;
- Брендан Фрейзер, «Кит»;
- Пол Мескал, «Солнце мое»;
- Билл Найи, «Жить».
95-я церемония награждения пройдет 12 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
О лауреатах «Оскара» в 2022 году — в материале «Ъ» «Размазанному верить».