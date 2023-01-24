СПЧ создал рабочую группу по проблемам спецоперации

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России создал рабочую группу по вопросам спецоперации. Ее возглавила Юлия Белехова, руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт».

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в группу уже вошли следующие члены совета: Марина Ахмедова, Ирина Боровова, Ольга Демичева, Ирина Киркора, Александр Коц и Елена Шишкина.

Госоподин Фадеев уточнил, что созданная группа не будет подменять аналогичную группу, созданную в Госдуме. «Мы не бюрократическая структура и можем мгновенно реагировать на проблемы по-граждански»,— пояснил он.

Юлия Белехова отметила, что огромное количество вопросов в СПЧ поступает по госпиталям. «Отдельная тема — дети, вопросы помощи тем, чей папа погиб»,— сказала она во время большого пленарного заседания совета, на котором и была создана группа

Также во время заседания поднимался вопрос военкоров работающих в зоне конфликта.

«Главное — не заформализовать его деятельность в зоне специальной военной операции. Есть положительные примеры взаимодействия с оборонным ведомством, в том числе и у меня лично. Но журналистов не всегда устраивает, что им может предложить Минобороны. Есть пример, когда коллега с крупного телеканала был лишен аккредитации и выслан из зоны СВО за то, что самостоятельно куда-то съездил. Не "засветил" никаких позиций, сделал хорошо свою работу, но не согласовал с Минобороны»,— отметил военкор «Комсомольской Правды» Александр Коц (его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ).

20 декабря 2022 года президент России Владимир Путин сформировал рабочую группу по вопросам СВО. Ее возглавил Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России». В задачи группы входит анализ работы по «патриотическому воспитанию» молодежи и взаимодействие с органами власти по вопросам мобилизации.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников