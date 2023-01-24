В Калифорнии произошла третья массовая стрельба за три дня

В городе Окленд, штат Калифорния, произошла стрельба, один человек погиб, семь пострадали, сообщает пресс-служба Департамента полиции Окленда в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Это третий случай массовой стрельбы в Калифорнии за три дня.

Пресс-служба сообщила, что 23 января около 18:00 по местному времени в квартале 5900 на бульваре Макартур произошла перестрелка между несколькими людьми. Полицейские не обнаружили на месте пострадавших, но нашли несколько гильз. Пострадавшие с огнестрельными ранениями самостоятельно прибыли в районные больницы, заявили в Департаменте.

«На данный момент нам известно о восьми пострадавших, один из которых скончался, а остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Личность умершей жертвы в настоящее время не разглашается до уведомления ближайших родственников»,— говорится в сообщении пресс-службы.

23 января произошла стрельба на грибной ферме и в автотранспортной компании в калифорнийском городе Халф-Мун Бэй, были убиты семь человек. Полиция подозревает в совершении преступления 67-летнего Жао Чан Ли, который работал на одном из атакованных объектов.

22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, во время празднования китайского Нового года при стрельбе были убиты десять человек, еще десять получили ранения. 23 января умер еще один из пострадавших. Подозреваемый, 72-летний Ху Кан Тран, был найден погибшим. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Кроме того, 23 января в штате Айова произошла стрельба в одной из школ города Де-Мойн. Убиты два школьника, один сотрудник учебного заведения находится в тяжелом состоянии.

На фоне трагедий господин Байден обратился к Конгрессу. Он заявил, что число случаев массовой стрельбы утроилось после 2004 года, когда республиканцы отменили закон о запрете штурмового оружия.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Эрдни Кагалтынов