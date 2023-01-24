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Коммерсантъ FM
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«Рассказы о призраках как неотъемлемая часть здешнего бытия»

Петр Воронков — об усадьбе «Архангельское»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о привидениях, обитающих на территории музея-заповедника.

Сегодня — «Архангельское». Усадьба, которую часто называют самой красивой в Московской области. Зимой здесь свои прелести: в снежном антураже по-другому выглядят и природа, и архитектура, и даже рассказы о местных призраках воспринимаются как неотъемлемая часть здешнего бытия.

Например, говорят, зимой гораздо легче встретить приведение француза Дерусси, который служил у князей Юсуповых управляющим. Был суров и жесток, постоянными придирками довел скульптора Копылова до того, что тот сбросил его с колоннады. Рядом с ней призрак чаще всего и появляется. Встречал его и потом видел несколько раз председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий, которому после революции в имении обустроили жилье.

Еще одно знаменитое привидение «Архангельского» — Татьяна Юсупова, жертва родового проклятия. По легенде, за измену Юсуповых мусульманской вере из всех потомков, рожденных в одном поколении, до 26 лет доживать будет лишь один, и продолжится это вплоть до полного изничтожения рода. Проклятие сбывалось с удивительной точностью. Татьяна скончалась в 22 года то ли от тифа, то ли от родов.

Теперь — танцующее привидение. Есть в «Архангельском» даже такое. Это преподаватель танцев, выписанный Юсуповыми специально для проведения балов. Говорят, в имении учитель прожил всего три дня и вдруг неожиданно уехал. Был страшный скандал. Оказывается, одна замужняя дама уж слишком сильно увлеклась танцами. Видимо, история была серьезной, потому призрак учителя можно наблюдать до сих пор.

Он что-то напевает и учит танцевать невидимую партнершу. И вот интересно, если вы увидите, как он обучает вальсу, скоро получите прибыль; если полонезу (его, правда, нелегко опознать) — встретите вторую половину; если кадрили — быть легкомысленным приключениям. В общем, танцующий преподаватель встречается к счастью. А верить этому или нет, исключительно ваше дело.

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