У Кремля нет данных о предложении Украины заключить с Белоруссией пакт о ненападении

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этой инициативе рассказал сегодня, 24 января, белорусский президент Александр Лукашенко.

Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать предложение Киева. «Я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией»,— ответил представитель Кремля.

Господин Лукашенко не говорил, кем и когда было высказано предложение заключить пакт между Украиной и Белоруссией. Украинская сторона пока также никак не комментировала эту информацию. В январе Украина на фоне российско-белорусских военных учений начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер