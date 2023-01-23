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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Италии: для диалога с Украиной Россия должна прекратить военные действия

Страны Европы могут призвать Украину к переговорам с Россией, если российские военные перестанут наносить удары по украинской территории, сказал глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, «кто-то пытается просить некоторые европейские страны смягчить позицию в пользу переговоров с Путиным». О ком речь, он не уточнил.

«Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры»,— сказал господин Таяни местной газете Il Messaggero.

Российско-украинские переговоры были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Сегодня, 23 января, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва не против посредничества в переговорах с Киевом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

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