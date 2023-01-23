Лавров заявил, что Россия не против посредничества в переговорах с Украиной

Власти Украина могли бы прояснить через посредников, как они представляют возможные переговоры с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее в российском МИДе говорили, что выступают против посредников в переговорах с Украиной.

Господин Лавров поднял этот вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. По мнению российского министра, чем дольше украинские власти отказываются от переговоров, «тем сложнее будет найти решение».

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент, не отказываемся от переговоров»,— утверждает Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что переговоры России и Украины в случае возобновления, вероятно, будут прямыми, без посредников. По его мнению, в противном случае западные посредники будут преследовать свои цели. Сейчас в качестве посредника свои услуги активно предлагает Турция.

Переговоры между двумя странами были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Лаура Кеффер