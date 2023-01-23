«В Россию он отправился с надеждой очаровать Екатерину II»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о путешествии известного итальянского авантюриста по России и о том, чем его поразила страна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Сегодня небольшое путешествие по России вместе с известным ловеласом и авантюристом Джакомо Казановой. Хотя известным, как мне кажется, он стал в основном благодаря своим мемуарам, где многое преувеличено, а порой и вовсе искажено. Интересно, что и сам он считал свои воспоминания жалкими, а их публикацию лишь поводом к приобретению новых врагов. Единственное, что в них поражает, — количество женщин. Кажется, их тысячи и тысячи. Однако современные эксперты каким-то образом высчитали, что их могло быть не больше полутора сотен за всю его жизнь.

Что действительно было, так это неуемное желание впечатлить всех своими талантами и уверенностью в том, что эти таланты есть. И в Россию Казанова отправился именно с надеждой очаровать не кого-нибудь, а саму императрицу Екатерину II, поразить ее своей харизмой, увлечь новыми идеями, стать как минимум советником при ней и, конечно, обогатиться. Екатерина разрушила все его замыслы — она была умна, образована, проницательна. Казанова ничем ее не заинтересовал, как, впрочем, и ее подругу княгиню Дашкову, которая возглавляла тогда Императорскую академию наук.

С одной стороны, венецианец был подавлен, с другой — не мог скрыть восторг не только от красоты русских женщин, но и от их ума, характера. «Одного не достает русским — поставить женщину во главе войска»,— записал он в своем дневнике. Удивляло все вокруг — мороз, например. Какой-то русский офицер научил его растирать снегом уши, иначе он бы их потерял.

Огромная русская печь — он досконально изучил ее устройство и снова восторгался. Удивляла даже 13-летняя любовница из крепостных (он выкупил ее у родителей за 100 руб. и звал Заирой). Девочка постоянно гадала на картах и дралась с ним, когда ревновала. Перед отъездом из России он передал Заиру своему другу — архитектору Ринальди, обеспеченному итальянцу 60 лет. Увезти ее с собой по закону он не имел права…