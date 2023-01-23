«"Кухня" в pop/off/art — намек на внутреннюю работу художника»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие экспозиции откроются в московских галереях и музеях в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея pop / off / art Фото: Галерея pop / off / art

В последнюю неделю января в столице открывается очень много выставочных проектов и в музеях, и в галереях. Пройдемся по галерейному списку. «Винзавод» на Курской порадует зрителей первым в 2023 году вернисажным вторником — серией открытий в галереях-резидентах. В том числе парой любопытнейших коллективных проектов. Первый — «Кухня» в pop/off/art. Намек на внутреннюю подготовительную работу художника. Здесь представлены 11 авторов: Гросицкий, Гороховский, Злотников, Красулин, Плющ, Пушницкий, Татаринцева.

Второй — инициатива Фонда «Винзавод» по поддержке творческого сообщества. В Бродильном цехе откроется «Цемента II» (понятна корреляция с супервыставкой «Манифеста»). Экспозиция имеет подзаголовок-разъяснение: «Краткий справочник современной городской мифологии в картинках и схемах». Это своего рода «игры разума» от стрит-артистов. Между прочим, проект с международным участием!

В тот же день, 24 января, пройдет вернисаж в SISTEMA Gallery в Бобровом переулке. Выставка с работами Ретинского, Бродарского, Покидышева и Ротаря. Видео-арт, скульптура, живопись и инсталляции, затрагивающие сюжеты телесности, темпоральности бытия и эсхатологии. Мне более всего интересен современный композитор Алексей Ретинский и его электроакустическая композиция «Форма прошедшего времени», созданная специально для проекта.

Следующая серия открытий выпадает на четверг, 26 января. Начнем с Дня вернисажей в Cube.Moscow на Тверской. Здесь я бы отметил две персоналки: «Я это уже рассказывал» Валерия Чтака в Syntax и «Колористические этюды» Алексея Ланцева в «КультПроекте». А еще групповую выставку в «МассАрте» «Вам сколько грамм воздуха?». Тут я знаком с двумя авторами — Асей Заславской и Вадимом Тишиным. Также в четверг проведет торжественный вернисаж Михаил Крокин в своей «Крокин-галерее» на Новокузнецкой. Проект «Бумага» объединит часть из многочисленных авторов-друзей: Батынкова, Джикию, Инфантэ с Горюновой, Политова с Беловой, Пономарева.