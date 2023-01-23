«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что делать инвесторам на глобальном рынке? Какие тренды развиваются и какие активы будут привлекательными на внутреннем и внешнем рынках? В США начался сезон корпоративной отчетности. У некоторых выручка лучше прогнозов, но прибыль при этом не очень хорошая. И самое главное — поставить на те компании, которые будут в перспективе развиваться. Подробности расскажет экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Китай после нового года начнет в полном объеме работать, и это постпандемическое восстановление авиаотрасли, наверное, будет играть доминирующую роль в первой половине года. На этой неделе в Соединенных Штатах будет отчитываться компания-лоукостер Southwest Airlines, их тикер — LUV. В перспективе их акции могут вырасти на 10-20%. И этот сегмент я бы, конечно, рассмотрел. Delta Air Lines отчитывается, очень неплохой отчет. Правда, они использовали типичный маневр для растущего тренда, когда отчет лучше, а прогноз хуже. А потом отчет выходит лучше, и компания все время растет. На нашем ранке, естественно, стоит рассмотреть акции «Аэрофлота».

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