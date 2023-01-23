Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний

Отсрочку по уплате страховых взносов за второй квартал 2022 года для некоторых компаний продлили до 28 мая 2024-го, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, мера затронет компании из 70 отраслей.

«Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, Правительство продлевает действие такой отсрочки. За II квартал 2022 года — для некоторых предприятий в здравоохранении, сферах науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это коснется 70 видов деятельности. Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то теперь — не позднее 28 мая 2024-го»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В марте 2022 года из-за санкций против России в ответ на ввод войск на Украину президент России Владимир Путин внес ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса. Для компаний ввели отсрочки по обязательным платежам, в том числе страховым взносам за второй квартал года. Отсрочка должна была действовать до 1 мая 2023 года.

Подробнее о мерах поддержки — в публикации «Ъ» «Страховые выносы».

Олеся Павленко