На Кубани двое полицейских осуждены за фальсификацию уголовного дела

Лабинский районный суд Краснодарского края признал Александра Трофименко и Максима Червонного, оперуполномоченных отдела МВД по Мостовскому району, виновными в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Сотрудникам полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

Суд установил, что оперуполномоченные Трофименко и Червонный, желая повысить показатели раскрываемости преступлений, сфальсифицировали доказательства сбыта наркотического средства. Полицейские заставили ранее судимого гражданина заявить о том, что он якобы купил наркотики у своего знакомого. Затем Александр Трофименко и Максим Червонный составили фиктивный протокол изъятия наркотических средств и возбудили уголовное дело, фигурант которого был приговорен к реальному лишению свободы на срок 4 года. Приговор был отменен судом вышестоящей инстанции, уголовное дело было направлено прокурору и затем прекращено.

После этого обвиняемыми в преступлении стали сами полицейские, дело о превышении полномочий расследовало следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

Александр Трофименко и Максим Червонный не признали себя виновными и отказались от дачи показаний. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар