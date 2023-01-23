Bloomberg: торговля газом может уйти на внебиржевой рынок в случае введения ограничения цен

В случае введения потолка цен на газ сделки по газу могут перейти в область внебиржевого рынка, который не будет затрагивать ограничение цен. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на разъяснение Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), которое будет опубликовано сегодня, 23 января.

По оценке ESMA, влияние потолка цен на газ на рынки пока сложно оценить. В ESMA считают, что часть эффектов ограничения проявятся после его активации.

«Это может привести к значительным и резким изменениям в более широкой рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, в конечном итоге, на финансовую стабильность»,— сказано в разъяснении ESMA.

Ограничение цен на газ в Евросоюзе должно вступить в силу с 15 февраля. Для его активации должны быть соблюдены несколько условий: цены на газ TTF в Нидерландах должны подняться выше €180 за мегаватт-час и на €35 выше мировых цен на сжиженный природный газ.

В начале 2023 года стоимость газа в ЕС стала снижаться из-за теплой зимы, высокой заполненности хранилищ газа и ростом выработки электроэнергии ветряными электростанциями. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже $600 за тыс. куб. м. На торгах в пятницу, 20 января, стоимость энергоносителя выросла на 12%, до $760 за тыс. куб. м.

О ситуации с газом в ЕС — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Олеся Павленко