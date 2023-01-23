Арестович: Россия пыталась провести «изящную спецоперацию» в конце февраля

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российская армия в первые пять дней военной операции на Украине «пыталась вести умную войну» с точечными ударами. По его словам, российские военные «в каком-то смысле косплеили американцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович

Фото: president.gov.ua

«Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее»,— сказал господин Арестович в интервью журналисту Юрию Романенко.

Экс-советник считает, что через пять дней после начала военный конфликт «показал свою звериную сущность». Алексей Арестович убежден, что «при таком сопротивлении» не может быть речи об «изящной спецоперации». Он допустил, что российские военные «не хотели никого убивать», планируя предложить «подписать отречение».

Господин Арестович подал в отставку после своего предположения о том, что разрушение дома в Днепре 14 января могло произойти из-за падения обломков ракеты, которую сбила украинская ПВО. В результате попадания ракеты в дом в Днепре погибли более 40 человек, ранены были не менее 80. После своей отставки экс-советник выразил сомнение в «гарантированной победе» Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Лаура Кеффер